Александр Медведев: Играть без зрителей будет тяжело, но с чего-то надо начинать Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что играть при пустых трибунах будет тяжело.

- Играть без зрителей будет тяжело для всех. Особенно для тех клубов, у которых высокая посещаемость. Но с чего-то надо начинать, - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что чемпионат России в рамках противодействия распространению эпидемии коронавируса был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля. Позже РФС продлил паузы во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.

Накануне официальный сайт РПЛ сообщил о том, что возобновление чемпионата планируется в любую из недель с середины июня по середину июля