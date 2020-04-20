СМИ: «Атлетико» в два раза повысит зарплату Партею, чтоб удержать его в команде Об этом сообщает The Guardian.

Мадридский «Атлетико» намерен продлить контракт с полузащитником Тома Партеем, который интересен лондонскому «Арсеналу».

Согласно источнику, испанцы уже вышли на связь с его агентом и предложили контракт до 2025 года с удвоенным повышением зарплаты.

Отмечается, что «матрасники» готовы платить 26-летнему хавбеку 160 тысяч евро в неделю. Также «Атлетико» хочет увеличить сумму отступных за ганского футболиста до 100 млн евро.

Партей находится в системе мадридцев с 2012 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас.