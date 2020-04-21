Сергей Бабурин: Максименко еще в 2015 году интересовались клубы АПЛ Бывший тренер юношеской сборной России Сергей Бабурин рассказал, что клубы английской премьер-лиги давно следят за успехами вратаря «Спартака» Александра Максименко.

- Я знаю, что Санькой в 2015 году интересовались селекционеры клубов АПЛ, когда мы в четвертьфинале чемпионата Европы обыграли англичан (1:0). Мне приятно смотреть на Максименко сейчас, когда он выручает в «Спартаке». Значит, мы тогда не ошиблись, - передает слова Бабурина «РИА Новости».

Ранее Максименко рассказал, как ему удается быть первым номером «Спартака».

Напомним, что 22-летний голкипер является воспитанником академии красно-белых. За основную команду Максименко выступает с 2017 года. С тех пор он провел 60 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустив в них 70 мячей и заработав две желтые карточки.