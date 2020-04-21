Гендиректор «Газпром Арены»: Надеемся, что до конца апреля УЕФА компенсирует расходы

- Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме, - цитирует Литвинова ТАСС.
Напомним, что Санкт-Петербург является одним из 12 городов - организаторов чемпионата Европы.
Ранее РФС официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году.
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