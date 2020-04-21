Гендиректор «Газпром Арены»: Надеемся, что до конца апреля УЕФА компенсирует расходы Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов сообщил, что стадион рассчитывает получить компенсацию от УЕФА за перенос чемпионата Европы.

- Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме, - цитирует Литвинова ТАСС.

Напомним, что Санкт-Петербург является одним из 12 городов - организаторов чемпионата Европы.

Ранее РФС официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году.