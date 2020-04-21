Футболист Самохвалов исполнил невероятный баскетбольный трюк за день до смерти (видео)

Видео размещено в популярном инстаграм-аккаунте «433», куда Самохвалов отправил ролик со своим трюком. На видео футболист, почеканив теннисным мячиком, поражает ударом с лета миниатюрное баскетбольное кольцо.
Напомним, 20 апреля стало известно и скоропостижной смерти Самохвалова после пробежки. Соболезнования родным и близким футболиста, а также «Локомотиву» («Казанка» - фарм-команда москвичей) принесли многие футбольные клубы и федерации. В том числе - мадридский «Реал».
«ЛОКОМОТИВ» ПРЕСЛЕДУЕТ КАКОЙ-ТО РОК. ВТОРАЯ СМЕРТЬ МОЛОДОГО ФУТБОЛИСТА ЗА ДВА ГОДА
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