Футболист Самохвалов исполнил невероятный баскетбольный трюк за день до смерти (видео) - Советский спорт
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21 апреля 2020 11:16ФутболСергеев Иван

Футболист Самохвалов исполнил невероятный баскетбольный трюк за день до смерти (видео)

В соцсетях опубликовано видео, снятое 22-летним защитником «Казанки» Иннокентием Самохваловым накануне трагедии.

Видео размещено в популярном инстаграм-аккаунте «433», куда Самохвалов отправил ролик со своим трюком. На видео футболист, почеканив теннисным мячиком, поражает ударом с лета миниатюрное баскетбольное кольцо.

Напомним, 20 апреля стало известно и скоропостижной смерти Самохвалова после пробежки. Соболезнования родным и близким футболиста, а также «Локомотиву» («Казанка» - фарм-команда москвичей) принесли многие футбольные клубы и федерации. В том числе - мадридский «Реал».

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