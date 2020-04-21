Игуаин не намерен возвращаться в «Ювентус», клуб планирует продать форварда Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в команду после окончания перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Как сообщает Calcio Mercato, аргентинец не намерен возвращаться в Италию после возобновления сезона.

По информации издания, руководство «Ювентуса» готово рассмотреть предложения о продаже форварда, чей контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что нежелание Игуаина возвращаться из Аргентины в Италию, может привести к расторжению действующего контракта с нападающим, а также вынуждает «Ювентус» приступить к поискам альтернативы 32-летнему форварду.