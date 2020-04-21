Во вторник, 21 апреля УЕФА провел видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций и обсудил возможном завершение текущего сезона.
Отмечается, что УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты. В противном случае, организация разработает определенные принципы участия команд в европейских турнирах.
Добавим, что футбольный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Что касается чемпионата России, то его планируют возобновить 31 мая.
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