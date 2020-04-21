Генсек РФС: УЕФА не намерен отменять ни одного контрольного матча - Советский спорт
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21 апреля 2020 19:47ФутболСергеев Иван

Генсек РФС: УЕФА не намерен отменять ни одного контрольного матча

Александр Алаев подвел краткие итоги видеоконференции УЕФА, в рамках которой он представлял Россию.

«По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, - заявил Алаев. - Коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА считает, что все контрольные матчи, о которых договорились национальные ассоциации, должны быть сыграны. Некоторые из них пройдут уже осенью, другие - в следующем году».

По словам генерального секретаря РФС, решения по ряду вопросов, обсуждавшихся в ходе видеоконференции, могут быть приняты в четверг, 23 апреля, на исполкоме УЕФА. А 27 апреля пройдет видеоконференция клубов РПЛ, в которой РФС намерен принять активное участие.

Напомним, что футбольные соревнования в России взяли перерыв из-за пандемии коронавируса до 31 мая.

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