Хабенский признался, что за всю жизнь посетил только один матч «Зенита» - Советский спорт
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21 апреля 2020 20:49ФутболСергеев Иван

Хабенский признался, что за всю жизнь посетил только один матч «Зенита»

Популярный актер Константин Хабенский рассказал, сколько раз был на футболе.

«Считаю, по телевизору смотреть футбол интереснее, чем на стадионе, - заявил актер в прямом эфире инстаграма лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова. - Ходил на стадион трижды. Первый раз в 1984 году, когда «Зенит» стал чемпионом. Ощущения были такими: «Играют мужики». Следующий раз попал на футбол в 2009 году, когда Диего Марадона привез в Москву на товарищескую игру сборную Аргентины. Тогда поймал себя на мысли: «Играют пацаны». Ну и третий мой поход на футбол - финал чемпионата мира 2018 года Франция - Хорватия. Болел за хорватов. Хотелось, чтобы оказалось, что наши проиграли будущим чемпионам мира».

Также Хабенский рассказал, какие фильмы смотрит в самоизоляции, и назвал свой первый гонорар за «Убойную силу».

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