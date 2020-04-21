Хабенский признался, что за всю жизнь посетил только один матч «Зенита»

«Считаю, по телевизору смотреть футбол интереснее, чем на стадионе, - заявил актер в прямом эфире инстаграма лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова. - Ходил на стадион трижды. Первый раз в 1984 году, когда «Зенит» стал чемпионом. Ощущения были такими: «Играют мужики». Следующий раз попал на футбол в 2009 году, когда Диего Марадона привез в Москву на товарищескую игру сборную Аргентины. Тогда поймал себя на мысли: «Играют пацаны». Ну и третий мой поход на футбол - финал чемпионата мира 2018 года Франция - Хорватия. Болел за хорватов. Хотелось, чтобы оказалось, что наши проиграли будущим чемпионам мира».

Также Хабенский рассказал, какие фильмы смотрит в самоизоляции, и назвал свой первый гонорар за «Убойную силу».