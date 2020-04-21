Хабенский назвал Кержакову размер первого гонорара за «Убойную силу»: Два МРОТ

«Первый гонорар за «Убойную силу»? - переспросил Хабенский в прямом эфире инстаграма бывшего форварда сборной России и «Зенита» Александра Кержакова. - Если назову сумму, она ни о чем не скажет. Это был совсем другой рубль. Что тогда можно было купить на такие деньги? В пересчете на сегодняшний день за одну серию я получал два МРОТа».

Также Хабенский рассказал о том, какие фильмы смотрит в условиях самоизоляции.