Рассказов подтвердил слухи о переговорах с немецким клубом

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов признался, что мог перейти в немецкий «Аугсбург» в минувшее трансферное окно.
«Мой агент летал в Германию. Разговаривали. Если не ошибаюсь, тогда еще шел чемпионат. Я тогда сидел на замене много матчей. Он тогда летал, узнавал. Решалось вплоть до последнего времени. Говорили об аренде. Это была зима. Разговора о покупке не было, только об аренде. Они обсуждали, но был вопрос с защитником Лихтштайнером. Как я понял, им были недовольны. Был вариант со мной, но надо было расторгнуть контракт с ним. В итоге не расторгли.
Потом я разговаривал в клубе с Томасом . Томас сказал, что меня в любом случае не отпустили бы. Сказал, что «Спартак» верит в меня и рассчитывает на меня. Думаю, вряд ли бы получилось», – заявил игрок в прямом эфире в инстаграм-аккаунта «Спартак Москва/Дневник Фаната».
Напомним, Рассказов выступает за первый состав москвичей с 2018 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.
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