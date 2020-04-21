Агент – о трансфере Шюррле: Не назвал бы это провалом. Это аренда, «Спартак» обезопасил себя Немецкий полузащитник перебрался в российский клуб летом 2019 года из дортмундской «Боруссии».

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал решение московского «Спартака» не выкупать Андре Шюррле.

«Еще в августе говорил, что надо немного подождать. Шюррле начал хорошо, был на легкости, не проходил предсезонную подготовку, и у него было огромное желание. На 3-4 матча этого могло хватить. Поговорка, что мастерство не пропьешь, рабочая. Когда все были под нагрузками, а он на легкости, он выделялся. Когда все немного подравнялись по уровню физической нагрузки, стало понятно, почему он не заиграл даже в «Фулхэме». Думаю, у него немного закончилась мотивация.

Так мог ошибиться каждый спортивный директор. Уверен, Цорн много говорил с Шюррле, и он его уверял, что у него есть силы и желание все доказать. Не назвал бы это провалом. Тем более это аренда, клуб обезопасил себя. Имя покупалось, и имя не заиграло.

Эта сделка похожа на сделку «Зенита» по Маркизио. Была такая же надежда. Наш чемпионат попроще крутых чемпионатов. Надеялись, скорости, на которой они играли, будет достаточно. Но почему-то оба не заиграли. «Спартак» хоть на один год взял, «Зенит» вляпался на два. Не вижу ничего страшного в таких трансферах», – сказал Гурцкая YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Напомним, за все время в «Спартаке» 29-летний Шюррле, принадлежащий «Боруссии», отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.