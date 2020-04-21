Рассказов – о чемпионате России: Все идет к тому, что будет очень тяжелый кризис РПЛ по решению РФС была приостановлена до 31 мая.

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов дал неутешительный прогноз на развитие национального первенства по окончании пандемии коронавируса.

«Думаю, будет неправильно, если продолжится только чемпионат или только Кубок. Все-таки это относится к одному сезону. Здесь вопрос с финансовой точки зрения. Если клубам выгодно продолжать, тогда надо это делать. Сейчас всем нелегко. Все идет к тому, что будет очень тяжелый кризис. Самое страшное, что у нас очень много бюджетных команд. Не так страшно, что будет с такими командами, как «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», у которых финансирование очень хорошее. Вопрос в том, как будут играть такие команды, как, например, Тула. Они будут прям выживать, очень тяжело им будет.

Леонид Арнольдович недавно говорил, что для «Спартака» продолжение чемпионата без болельщиков в скором темпе – это не очень хороший вариант. Думаю, в любом случае игры с болельщиками будут еще не скоро. В основном будут пустые трибуны, потому что есть очень большая вероятность второй волны эпидемии. Думаю, массовые мероприятия откроются не скоро. Поэтому все зависит от финансирования.

Проблема нашего футбола в том, что у нас ТВ очень хромает. У нас за ТВ не дают деньги – по сути, копейки какие-то дают. Как мне рассказывали, это очень маленькие суммы даже для середняков типа Тулы. Тот же «Тамбов» – откуда у них деньги? А ТВ практически ничего не дает. Потому что ТВ у нас очень дешевое для футбола. Даже с учетом ТВ-рекламы сверхприбыли ни у кого не будет. Все деньги из бюджета. Что будет дальше с футболом – непонятно», – заявил игрок в прямом эфире в Instagram-аккаунта «Спартак Москва/Дневник Фаната».