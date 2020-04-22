ВОЗ выступила за отмену всех международных футбольных турниров в Европе в 2020 году

Более того, по данным бразильских СМИ, ВОЗ рекомендует отложить на следующий год старт еврокубков-2020/21. Такое предложение прозвучало во время видеоконференции 21 апреля. ВОЗ руководствуется опасениями новой волны заражений после окончания пандемии коронавируса.
Те же СМИ сообщили, что стороны пока не достигли консенсуса по данному вопросу. Напомним, на той же видеоконференции сам УЕФА очередной раз рекомендовал европейским лигам доиграть внутренние чемпионаты-2019/20 (допустив исключения для некоторых членов организации). Еврокубки при этом планируется завершить в августе, а новый еврокубковый сезон начать осенью. Также УЕФА считает, что необходимо сыграть все без исключения контрольные матчи сборных, не состоявшиеся из-за пандемии.
Решения по некоторым ключевым вопросам будут приняты на ближайшем исполкоме УЕФА 23 апреля. А 27 апреля, заметим, состоится видеоконференция с участием клубов РПЛ, которые обсудят перспективы возобновления российского чемпионата, который был приостановлен минимум до 31 мая.
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