В УЕФА опровергают информацию о рекомендациях ВОЗ и отборе участников еврокубков по рейтингу Заседание исполнительного комитета Европейского футбольного союза намечено на 23 апреля.

В УЕФА опровергают сообщение бразильского журнала Placar о том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить все международные соревнования в 2020 году.

Журналисты британской The Independent обратились в пресс-службу Европейского союза футбольных ассоциаций за комментариями и получили ответ, что никаких подобных рекомендаций от ВОЗ в штаб-квартиру организации не поступало. Также в УЕФА заявили о том, что информация об отборе команд в Лигу чемпионов сезона-2020/21 согласно рейтингу клубов является ошибочной.

А вот комментарий от представителей Всемирной организации здравоохранения:

«ВОЗ никогда не давала рекомендаций об отмене футбольных турниров до конца 2020 года».

Напомним, что на четверг 23 апреля намечено заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться проблема возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.