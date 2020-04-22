Председатель ВЭБ: Гинер продолжит управление клубом Ранее стало известно, что госкорпорация стала основным владельцем красно-синих.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал приобретение акций футбольного клуба ЦСКА (Москва).

«По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ — это решение проблемы долга клуба, который «связывал» ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации.

Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером.

Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся», – сказал Шувалов, чьи слова приводит пресс-служба армейцев.

Официально: ВЭБ стал основным владельцем московского ЦСКА