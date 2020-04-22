Гинер – о продаже ЦСКА: Мы продолжим строительство команды Ранее стало известно, что ВЭБ выкупил более 77% процентов акций клуба и стал основным владельцем красно-синих.

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал продажу акций столичного клуба.

«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах.

Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе лидирующие позиции в российском футболе», – приводит слова функционера официальный сайт армейцев.