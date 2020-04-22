СМИ: «Челси» вступил в борьбу за Обамеянга Об этом информирует Bleacher Report.

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с приглашением форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Согласно источнику, на игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Реал».

Отмечается, что «канониры» хотят продать игрока за границу, чтоб не отпускать его в расположение конкурентов.

В текущем сезоне 30-летний габонец провел 32 матча, забил 20 голов и отдал один голевой пас. Его контракт с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 56 млн евро.