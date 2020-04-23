Юрий Белоус: Клубы, которые рассчитывают только на деньги государства, могут лопнуть в любой момент Бывший вице-президент «Локомотива» и гендиректор «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в отечественном футболе.

Юрий Белорус в прошлом руководивший ФК «Москва», а также работавший в «Локомотиве» и «Ростове», прокомментировал приобретение ЦСКА компанией ВЭБ, а также рассказал о нынешнем экономическом состоянии российского футбола.

«На мой взгляд, для тех людей, которые владели акциями ЦСКА или долями, сделка с ВЭБ – это изящный выход из ситуации, поскольку долги не позволяли развиваться футбольному клубу, – рассказал Белоус в интервью «Спорт день за днем. – Но и для и для ВЭБ сделка – хороший выход из положения. Так деньги, которые они дали на строительство стадиона ЦСКА, если говорить просторечно, были «висяком». И деньги не могли вернуть и забрать клуб под себя. Ведь футбольный клуб – непрофильный актив, его не продашь. Он ничего не стоит. Самый ценный актив – это стадион. Но что с ним делать без футбольной команды? Так что сделка ВЭБ и ЦСКА – правильный путь. Тем более, что была договоренность между Евгением Гинером и руководства ВЭБ о том, что оперативное управление останется у нынешней администрации. Хуже от покупки не будет, только лучше. Клуб теперь будет спокойно развиваться, не обремененный долгами.

Бизнес сегодня в подавляющем большинстве приходит в упадок. Но и государству тоже нужно понимать, что футбол как индустрия развлечений сейчас идет на десятых ролях. Не все так просто, особенно с государственными деньгами. Ведь мы видим, что те, кто рассчитывают только на государственные деньги, могут «лопнуть» в любой момент. «Луч», например. Да и частные клубы тоже. Тот же «Армавир». Деньги становятся дефицитом.

Нормальные бизнесмены не придут в футбол, пока он не станет бизнесом. А бизнесом он станет, когда бюджеты значительно уменьшатся – не годовой бюджет в 50 млн клуба первой шестерки, а тот, который клуб сам заработает. Для этого нужно прекратить вкладывать деньги госмонополий и денег из госбюджета. Да, несколько лет будет очень тяжело. И лучшие футболисты постараются уехать за рубеж. Сейчас футбол не зарабатывает».

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