Адриано Галлиани: Топ-клубам Европы грозит банкротство Бывший исполнительный директор «Милана» рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияет на европейский футбол.

Адриано Галлиани заявил, что даже самым богатым клубам континента грозит банкротство из-за пандемии коронавируса.

«Деньги на счетах попросту испарились из-за долгов и потери доходов от телевидения, – рассказал Галлиани в интервью Telelombardia. – Ситуация критическая, и ведь все может стать еще хуже.

Нет денег за телеправа, нет доходов от продажи билетов. А УЕФА еще только предстоит распределить 400 миллионов евро участникам еврокубков. Топ-клубы Европы рискуют обанкротится. Одного только сокращения зарплат будет недостаточно.

Подумайте о том, что «Барселона» получает 50 млн евро от одного только своего официального магазина, поскольку «Камп Ноу» – второй по посещаемости стадион в Испании.

Убытки просто не посчитать. УЕФА потерял целую гору денег из-за переноса чемпионата Европы. А дома в олимпийской деревне в Токио собирались распродать после Олимпиады. Теперь же этого нельзя сделать из-за переноса Игр.

Я считаю, что проблему экономического кризиса никто еще толком не понимает».

Галлиани работал в «Милане» с 1986 по 2017 годы. В данный момент 75-летний менеджер возглавляет футбольный клуб «Монца», выступающий в серии C.