УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты участвовали в соревнованиях национальных сборных Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В четверг, 23 апреля пресс-служба УЕФА сообщила о планах организации по выплате денежных средств европейских клубам за участие их футболистов в матчах национальных сборных.

Напомним, практически все чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Также УЕФА перенес на 2021 год чемпионат Европы.

«50 млн евро получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах Европейской квалификации.

17,7 млн евро получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах Европейской квалификации (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи).

2,7 млн евро получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи состоятся осенью по завершении стыковых матчей).

По меморандуму о понимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК), перезаключенному в 2019 году, в связи с Евро-2020 клубам будет выделено не менее 200 млн евро.

Согласно механизму выплат, утвержденному исполкомом УЕФА, клубы, которые отпускали игроков на матчи Европейской квалификации и Лиги наций УЕФА, получат 70 млн евро. Оставшиеся 130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир Евро-2020.

Выплаты в размере от 3200 до 630 000 евро получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций, которые внесли вклад в Европейскую квалификацию и Лигу наций УЕФА 2018-20 годов», – говорится в сообщении УЕФА.