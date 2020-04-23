УЕФА: Евро-2020 сохранит прежнее название Турнир перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Пресс-служба УЕФА опубликовала заявление, в котором сообщила, что исполком организации решил оставить прежнее название чемпионата Европы.

«Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020). Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир.

Решение отвечает обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы производить заново», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.