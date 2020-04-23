Джикия расшифровал ДНК: Джикия Наш Капитан

«Знаете, как расшифровывается аббревиатура ДНК? - переспросил Джикия в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - Джикия Наш Капитан... На самом деле, уже вжился в роль капитана «Спартака». Много времени прошло с тех пор, как мне доверили повязку. Поначалу ответственность давила. Сейчас уже привык».

Также Джикия рассказал о том, за сколько дней можно доиграть чемпионат России.