Георгий Джикия: Чемпионат России можно спокойно доиграть за 40-45 дней

«Все российские клубы вылетели из еврокубков, поэтому мы в спокойном режиме можем доиграть чемпионат России, - заявил Джикия в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - Дней 40-45 должно хватить. У нас еще два матча Кубка осталось. Тоже нет проблем. Вот у европейских клубов могут возникнуть трудности, поэтому понимаю недовольство игроков «Барселоны», которые не хотят летом выходить на поле через каждый три дня. Но это не про РПЛ. Нам проще».

Напомним, что исполком УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть чемпионаты, прерванные из-за пандемии коронавируса. При этом каждая лига может выбирать формат доигровки. Есть и возможность «обнулить» сезон, то есть, признать промежуточные результаты итоговыми.

Чемпионат России ранее был приостановлен до 31 мая. 27 апреля клубы проведут видеоконференцию.