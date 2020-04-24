Мать Неймара бросила киберспортсмена из-за его нетрадиционной ориентации 52-летняя Надин Гонсалвес прекратила романтические отношения с 23-летним Тьяго Рамосом.

По информации The Daily Mail, мать Неймара разочаровалась в звезде бразильского киберспорта, узнав, что до нее Рамос встречался с личным поваром Неймара и известным актером Карлиньосом Майа. Таким образом, начавшийся во время пандемии коронавируса роман не продлился и месяца.

Напомним, что для самого Неймара сейчас наступает ответственная пора. Звезду «ПСЖ» очень хочет вернуть «Барселона». Однако у каталонцев нет денег, чтобы предложить нападающему условия, на которых он выступает за парижский клуб.