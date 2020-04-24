Малафеев – о словах Дзюбы: Не хотел бы развивать эту ситуацию, хотя у меня есть что сказать Ранее футболист сказал про Малафеева: «Я с ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую».

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на слова нападающего питерцев Артема Дзюбы.

«Я не буду комментировать слова Артема до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать.

Я думаю, что придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки», – приводит слова Малафеева «Фонтанка.ру».

Дзюба также сообщал, что в 2018 году Малафеев выступал против его перехода в другую команду на правах аренды.