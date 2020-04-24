Алексей Сухой: С появлением VAR обмануть судей стало сложнее Судья Алексей Сухой заявил, что с появлением системы видеопомощи арбитрам футболистам стало сложнее симулировать.

- С появлением VAR обмануть нас стало сложнее, ведь рефери всегда может посмотреть повтор. То же касается и ударов исподтишка. В этом плане чемпионат России стал чище, - цитирует судью RT.

Ранее Сухой заявил, что ни при каких обстоятельствах не использует матерные слова во время работы, отметив, что порой удалял людей за использование нецензурной брани.