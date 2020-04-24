Алексей Сухой: С появлением VAR обмануть судей стало сложнее

- С появлением VAR обмануть нас стало сложнее, ведь рефери всегда может посмотреть повтор. То же касается и ударов исподтишка. В этом плане чемпионат России стал чище, - цитирует судью RT.
Ранее Сухой заявил, что ни при каких обстоятельствах не использует матерные слова во время работы, отметив, что порой удалял людей за использование нецензурной брани.
Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья «Локомотиву» светит Лига чемпионов, Драчеву – отставка, а баскетболистам – сокращение зарплат «Советский спорт» – о самом интересном из главных спортивных событий, которые вы могли пропустить со вчерашнего вечера. 24.04.2020 08:00 Футбол Мысин Николай Утвердят тренеров, созовут конференцию, что еще? Чего ждать от Правления СБР В понедельник утром пройдет очередное заседание Правления Союза биатлонистов России. 19.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай «Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай