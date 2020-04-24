Месси предпочел бы видеть в «Барсе» Неймара, а не Мартинеса Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес хотел бы играть в одной команде с Лионелем Месси, однако тот предпочитает видеть в команде Неймара.

«Если есть выбор между Лаутаро и Неймаром, очевидно, что Лео Месси предпочтет бразильца», - цитирует Cadena SER источник из каталонской команды.

Ранее сообщалось, что Неймар готов отказаться от 30 миллионов евро в год ради того, чтобы вернуться из «ПСЖ» в «Барселону».

Также стало известно, что «ПСЖ» готово предложить бразильскому нападающему продлить контракт с клубом на еще пять лет.