«Арсенал» готов летом продать Обамеянга «Арсенал» готов выслушать предложения по трансферу форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Daily Mail, «Арсенал» приостановил переговоры по новому контракту с 30-летним нападающим.

Отмечается, что форвард зарабатывающий порядка 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, хотел бы значительно увеличить эту сумму в случае продления контракта с лондонским клубом, что в свою очередь не устраивает руководство «Арсенала», которое готово выслушать предложения о возможной продаже нападающего.

Добавим, что в текущем сезоне 30-летний габонец провел 32 матча, забил 20 голов и отдал один голевой пас. Его действующий контракт с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года.