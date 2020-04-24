«Арсенал» готов летом продать Обамеянга

Как сообщает Daily Mail, «Арсенал» приостановил переговоры по новому контракту с 30-летним нападающим.
Отмечается, что форвард зарабатывающий порядка 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, хотел бы значительно увеличить эту сумму в случае продления контракта с лондонским клубом, что в свою очередь не устраивает руководство «Арсенала», которое готово выслушать предложения о возможной продаже нападающего.
Добавим, что в текущем сезоне 30-летний габонец провел 32 матча, забил 20 голов и отдал один голевой пас. Его действующий контракт с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года.
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