Эрик тен Хаг: «Аякс» лишили возможности сделать чемпионство осязаемым Тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал решение о досрочном завершении чемпионата Голландии.

- Мы достигли наших целей, но понятно, что этот сезон для нас с черной полосой. Мы на первом месте после 76 процентов игр чемпионата, мы лидировали на протяжении 23 туров из 25. Мы бы с удовольствием отработали на поле и выиграли чемпионат. Но теперь нас лишили возможности сделать чемпионство осязаемым. Спорт в Нидерландах важен, но как лучший из них мы не можем поставить себя выше общества, - приводит слова официальный сайт «Аякса».

Напомним, что в пятницу, 24 апреля, профессиональный футбольный совет Голландии после консультаций с клубами, игроками и тренерами принял решение досрочно завершить сезон-2019/20 годов. Несмотря на то что «Аякс» лидировал в турнире на момент приостановки сезона, команда не получит титул чемпиона.

По решению футбольного союза Нидерландов распределение мест в еврокубках будет осуществлено на основе текущей турнирной таблицы лиги. Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги чемпионов примут участие «Аякс» и «АЗ Алкмар», а в Лиге Европы выступят «Фейеноорд», «ПСВ» и «Виллем II».