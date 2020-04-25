«ПСЖ» заинтересовался полузащитником «Ромы» Пеллегрини «ПСЖ» нацелился на центрального полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

По информации Sky Sport Italia, «ПСЖ» всерьез намерен заполучить 23-летнего хавбека сборной Италии, который до сих пор не подписал новый контракт с римским клубом.

Как сообщает издание, в соглашении Пеллегрини есть пункт, позволяющий ему покинуть итальянскую команду этим летом за 30 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне хавбек провел 24 встречи за «Рому» во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и 11 голевых передач.