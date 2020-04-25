Кьеллини собирается завершить карьеру в следующем году Сезон-2020/21 станет для защитника «Ювентуса» последним.

Туринская газета Tuttosport сообщила о планах футболиста «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини. В ближайшее время защитник, которому 14 августа исполнится 36 лет, продлит контракт со своим клубом еще на один сезон, но в следующем году планирует завершить карьеру.

Источник утверждает, что Кьеллини уже договорился с «Ювентусом» о том, что после завершения выступлений займет одну из руководящих должностей в структуре клуба. Действующий контракт Джорджо рассчитан до 30 июня.

Кьеллини перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2005 года за 7,7 млн евро. В нынешнем сезоне опытный защитник из-за травм сыграл в серии А лишь 3 матча, забив 1 гол. Всего на его счету 509 матчей, 36 голов и 20 результативных передач в составе туринского клуба.