Ивица Олич: Был уверен, что Даниэл Карвальо заиграет в «Реале» или каком-то другом топ-клубе Ивица Олич рассказал, кто с по его мнению был самым талантливым футболистом в России во времена его выступления за ЦСКА.

- Одним из самых перспективных считался армеец Жирков. Уже тогда было видно, что его ждет большое будущее и что он сможет играть на самом высоком уровне. Еще мне очень нравилось, как играет Даниэл Карвальо. Я был уверен, что он со временем заиграет в «Реале» или каком-то другом топ-клубе. В первые два года он показывал сумасшедший футбол! А потом пошли травмы, к тому же у него всегда были проблемы с лишними килограммами, - приводит слова Олича Sportbox.ru.

Напомним, что Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год, став с командой трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также одержав с армейцами победу в Кубке УЕФА (2004/2005).