Зелимхан Бакаев отобрал шесть самых ярких голов в карьере (видео) - Советский спорт
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26 апреля 2020 11:50Футбол

Зелимхан Бакаев отобрал шесть самых ярких голов в карьере (видео)

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выбрал шесть лучших голов, забитых им за карьеру.

«ТОП-6 ярких голов в моей карьере», - подписал хавбек видео, опубликованное в «инстаграме».

Ранее Бакаев показал, как поддерживает форму во время карантина, вызванного пандемией.

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