Хасан Салихамиджич: Надеюсь, что мы сможем продлить контракт с Нойером Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о ходе переговоров о новом контракте с голкипером Мануэлем Нойером.

- Мануэль знает, что мы действительно ценим его. Я играл с Оливером Каном. Я знаю, сколько дает команде вратарь мирового уровня. Мануэль - вратарь мирового уровня. Он высоко ценится в нашем клубе, поэтому я надеюсь, что мы сможем продлить наши отношения с ним.

Мы прояснили ситуацию со слухами внутри команды, и, поскольку с тех пор больше ничего не стало известно, я предполагаю, что мы можем двигаться дальше, - цитирует Салихамиджича Goal.com.

Ранее стало известно, что мюнхенский гранд предложил игроку трехлетнее соглашение с окладом 12 миллионов евро за сезон. Впрочем, эти условия не устроили игрока, который требует соглашение на четыре года, а также зарплату в 20 миллионов евро.

Также сообщалось, что Нойер не доволен утечками информации о ходе переговоров по новому контракту с «Баварией».