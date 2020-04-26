Мойзе Кину грозит штраф в 100 тысяч фунтов

Как сообщает Daily Mail, Кину грозит штраф на сумму свыше 100 000 фунтов стерлингов, что примерно равняется двухнедельной зарплате футболиста.
Напомним, что 20-летний форвард нарушил режим самоизоляции, организовав домашнюю вечеринку, и опубликовал в социальных сетях несколько видео, на которых был окружен компанией танцующих девушек.
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Овечкин: До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком Лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопросы известной российской баскетболистки Светланы Абросимовой незадолго до своего онлайн-матча с Уэйном Гретцки. 23.04.2020 09:30 Хоккей Сергеев Иван Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев 150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником 16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной., 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев