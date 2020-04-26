Мойзе Кину грозит штраф в 100 тысяч фунтов Нападающему «Эвертона» Мойзе Кину грозит штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов за нарушение карантина.

Как сообщает Daily Mail, Кину грозит штраф на сумму свыше 100 000 фунтов стерлингов, что примерно равняется двухнедельной зарплате футболиста. Напомним, что 20-летний форвард нарушил режим самоизоляции, организовав домашнюю вечеринку, и опубликовал в социальных сетях несколько видео, на которых был окружен компанией танцующих девушек.