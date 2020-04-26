Немецкая полиция не поддерживают идею возобновления футбольного сезона

Вице-президент Профсоюза полиции Германии Йорг Радек раскритиковал намерение Немецкой футбольной лиги возобновить 9 мая турниры в первой и второй бундеслигах.
«Прежде всего хочу сказать, что Профсоюз полиции не является принципиальным противником проведения футбольных матчей, – цитирует Радека Frankfurter Allgemeine. – Я понимаю, что многим надоело смотреть старые игры. Однако мы не должны забывать, в какой ситуации находимся. Немецкая футбольная лига должна разработать новый более детальный план рестарта сезона, потому что пока не учитываются все аспекты.
Возобновление чемпионата будет иметь разрушительные последствия. Вы можете контролировать происходящее на стадионе, но это не относится к близлежащим территориям. Болельщики не должны собираться у стадионов во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Полиции придется вмешиваться, если порядок не будет обеспечен».
Чемпионат Германии был приостановлен 13 марта после 25 туров из 34. Оставшиеся матчи планируют доиграть при пустых трибунах, привлекая к организации игр не более 240 человек.
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