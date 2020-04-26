Сербские СМИ: Бывший тренер «Партизана» Николич согласовал контракт с «Локомотивом»

Сербский портал HotSport сообщает, что 40-летний тренер Марко Николич согласовал контракт с московским «Локомотивом».
По сведениям источника, Николич сменит Юрия Семина 1 июля, а его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано на два года с возможностью продления.
Сербский тренер наивысших успехов добился в белградском «Партизане» и «Фехерваре», выиграв соответственно чемпионаты Сербии и Венгрии в 2017 и 2018 годах.
В ноябре прошлого года Николич был уволен из «Фехервара» после неудачного старта чемпионата.
Напомним, что Семин вернулся в «Локомотив» 26 августа 2016 года. В 2018 году железнодорожники в третий раз завоевали титул чемпиона России (впервые за 14 лет), а также выиграли Кубок в 2017 и 2019 годах.
После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.
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