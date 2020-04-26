Сербские СМИ: Бывший тренер «Партизана» Николич согласовал контракт с «Локомотивом» В ноябре прошлого года сербского специалиста уволили из венгерского «Фехервара».

Сербский портал HotSport сообщает, что 40-летний тренер Марко Николич согласовал контракт с московским «Локомотивом».

По сведениям источника, Николич сменит Юрия Семина 1 июля, а его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано на два года с возможностью продления.

Сербский тренер наивысших успехов добился в белградском «Партизане» и «Фехерваре», выиграв соответственно чемпионаты Сербии и Венгрии в 2017 и 2018 годах.

В ноябре прошлого года Николич был уволен из «Фехервара» после неудачного старта чемпионата.

Напомним, что Семин вернулся в «Локомотив» 26 августа 2016 года. В 2018 году железнодорожники в третий раз завоевали титул чемпиона России (впервые за 14 лет), а также выиграли Кубок в 2017 и 2019 годах.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.