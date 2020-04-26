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26 апреля 2020 22:13ФутболШарафудинов Виктор

В Италии ослабят карантинные меры с 4 мая

Клубы серии А надеются возобновить полноценные тренировки 18-го числа.

Football Italia сообщает, что правительство Итальянской Республики приняло решение с 4 мая ослабить чрезвычайные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Можно будет больше времени проводить на улице и путешествовать внутри своих регионов, но при этом по-прежнему будут требовать соблюдать социальную дистанцию в 1 метр. Также разрешат вернуться на рабочие места сотрудникам многих предприятий.

В этой связи футбольные клубы собираются возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а далее надеются получить разрешение проводить обычные групповые занятия. Ориентировочно с 18 мая. Футболисты будут регулярно сдавать тесты на коронавирус. В идеале чемпионат может быть возобновлен с 27 мая по 2 июня.

Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 туров.

За сутки 25 апреля в стране было зарегистрировано 260 новых смертей от последствий COVID-19, но это наименьший показатель с 14 марта. Пик пандемии пришелся на 27 марта, когда умерли 919 человек.

Всего в Италии зарегистрировано 197 675 случаев заражения коронавирусом. 26 644 заболевших скончались, а 64 928 выздоровели.

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