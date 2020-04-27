Высокие отношения. У Семина с «Локо» – как у Уткина с Соловьевым

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

26 апреля, накануне видеоконференции клубов РПЛ по вопросу возобновления сезона, в прессу были вброшены сразу две «сенсации». Первая – что у «Локо» вроде как на мази двухлетний контракт с Николичем. Вторая – что клуб якобы не намерен продлевать действующее соглашение с Семиным не то что на следующий сезон, но даже на те полтора – два месяца, которые могут добавить к чемпионату-2019/20 из-за пандемии.

Реакция председателя правления столичного клуба Анатолия Мещерякова на эти известия была ожидаемой: «Все это слухи, а слухи я не комментирую». И, скорее всего, комментировать было нечего. Это как у Василия Уткина с Владимиром Соловьевым. Один вызывает другого на баттл, прекрасно понимая, что ни он, ни оппонент никогда в таком баттле принимать участия не будут. Второй обещает врезать первому «по кумполу», зная, что до очной ставки точно не дойдет. А зачем встречаться? Реального-то конфликта нет. Все это ютубно-твиттерное бла-бла-бла – чистой воды игра на публику.

В этом, пожалуй, единственное отличие абсолютно фейкового противостояния двух журналистов от бесконечного обмена «панчами» двух групп интересов в «Локомотиве». Тут мы зачастую наблюдаем «фейк» по форме, но все же не по содержанию. Семин и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе действительно не хотят видеть один другого в «Локо» по окончании сезона. Однако это не добавляет правдоподобия создаваемому вокруг их противостояния «информационному шуму».

ДВА ПУТИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПАЛЫЧА

Возьмем новость о «непродлении контракта с Семиным до конца чемпионата». Если сезон вдруг обнулят, то и продлевать будет нечего. Встанет вопрос о соглашении уже на будущий сезон. Если же клубы РПЛ договорятся доиграть чемпионат-2019/20 в июне-июле (что, скорее всего, произойдет), как можно выставить тренера за дверь прямо сейчас? «Локо» ушел на перерыв на втором месте, в зоне прямого попадания в Лигу чемпионов. И завали команда финишный отрезок с другим наставником, главным виновником провала тут же объявят того, кто решился на тренерскую рокировку за восемь туров до конца. То есть, Кикнадзе.

Нет, у желающих избавиться от Семина есть только два пути. Либо довести его до такого нервозного состояния, что 72-летний специалист сам махнет на всё рукой и уйдет (тем более что почетная должность в клубе на этот случай мэтру уже приготовлена). Либо – дождаться неудачных итогов чемпионата-2019/20. А таковыми можно теоретически признать даже третье место. Ведь все мы знаем, насколько велика для российских клубов разница между путевками в групповой этап Лиги чемпионов и в квалификацию, пройти которую редко кому удается. Под таким соусом можно будет вспомнить четвертые места команды Семина в группах ЛЧ в двух предыдущих сезонах.

НИКОЛИЧ – ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ

Если же красно-зеленые отстоят вторую строчку, позиции Семина будут крепки как булатная сталь. Никакие контраргументы Кикнадзе на совете директоров уже не прокатят. Это же не просто Лига чемпионов, но еще и гарантированный бонус от УЕФА примерно в 20 миллионов евро, кровно необходимые клубу в сложившихся экономических реалиях. Надо же не только о тренерском контракте думать, но и о подписании/переподписании футболистов. Скажем, Жоау Мариу, которого можно выкупить у «Интера» за 18 млн.

Так о каком «двухлетнем контракте с Николичем» идет речь в «сенсации № 2»? Нет, для самого 40-летнего серба это, безусловно, была бы громадная честь. И кто-то, видимо, очень хочет пропихнуть его на место Семина, раз еще 21 марта (!) в англоязычной версии «Википедии» местом новой работы Николича был указан «Локомотив». Однако чего будут стоить эти договоренности, если бы они даже оказались правдой, в случае итогового второго места железнодорожников?

И даже странно, что семинские оппоненты пошли сейчас на понижение. В начале прошлой недели в прессу запустили «утку» пожирнее – насчет переговоров с Валерием Карпиным. Вот это была сенсация! А возвращение к кандидатуре с Николичем… Нет, уволенный из словенской «Олимпии» за расистский скандал и из венгерского «Фехервара» за профнепригодность специалист – птица явно не того полета, чтобы заставить Семина нервничать по-настоящему.

Так на кого рассчитаны разговоры о контракте? Загадка. Может, Николич и появится в «Локо», а может, и нет: 50 на 50 – как в анекдоте про блондинку и вероятности встретить на улице динозавра. Куда важнее, на каком месте финиширует «Локомотив» в РПЛ-2019/20. Но это мы узнаем еще не скоро. Если, конечно, клубы 27 апреля не решат признать итоговыми результаты 22-го тура, что экономически было бы самым правильным выбором.