«Ньюкасл» намерен подписать Кавани, Фекира и Кулибали Об этом сообщает Footmercato.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани получил щедрое предложение от английского «Ньюкасла».

Согласно источнику, клуб АПЛ также отправил запрос в «Наполи» о переходе защитника Калиду Кулибали. Итальянцы готовы рассмотреть продажу игрока, но требуют за его уход не менее 80 млн евро.

Отмечается, что еще одним приобретением «сорок» может стать полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир. За его трансфер придется выложить 50 млн евро.

По слухам, в ближайшее время у «Ньюкасла» сменится владелец. Новым президентом клуба станет Ясир Аль-Румайян, близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.