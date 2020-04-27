Сергей Ташуев: Для «Ромы» Кокорин нормальное усиление - Советский спорт
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27 апреля 2020 17:08Футбол

Сергей Ташуев: Для «Ромы» Кокорин нормальное усиление

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что нападающий Александ Кокорин способен усилить «Рому».

- Для «Ромы» Кокорин нормальное усиление. Тем более «Рома» не является сильной командой, и им не помешает усилить атаку форвардом, который может решить вопрос в эпизодах, что может сделать Кокорин с его скоростью, умением, - приводит слова Ташуева «РИА Новости».

Ранее мнением по поводу дальнейшего развития карьеры Кокорина поделился Роман Орещук.

Напомним, что 29-летний Кокорин возобновил карьеру нынешней весной, выступая за «Сочи» на правах аренды. В 4 матчах чемпионата России нападающий, права на которого по-прежнему принадлежат «Зениту», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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