Роман Орещук: У Кокорина последний шанс уехать в хороший европейский клуб Бывший спортивный директор московского «Динамо» оценил перспективы Александра уехать за границу.

Роман Орещук поделился мнением по поводу дальнейшего развития карьеры Александра Кокорина и Алексея Миранчука.

«Если Саша Кокорин действительно хочет уехать, то нужно делать это сейчас, – рассказал Орещук в интервью RT. – А спрос на Кокорина был, есть и будет. Это один из самых талантливых российских футболистов своего поколения. Если он останется в РПЛ – выиграет в деньгах, если отправится в Европу – получит заряд мотивации. Сложно сказать, какой выбор сделает Александр. Плюс вокруг него ведутся политические игры, в которых я не силен.

29 лет – возраст для отъезда не критичный, но это последний шанс Кокорина уехать в хороший европейский клуб. Думаю, он может заиграть в любой команде, занимающей третьи-пятые места в топ-5 лиг Старого Света.

Что касается Алексея Миранчука, если честно, не очень понимаю все стороны в этой истории. Непонятно, хочет ли сам Миранчук уехать, хочет ли клуб его продавать. В первую очередь нужно спросить мнение Алексея. Есть информация, что в «Локо» он зарабатывает 2-2,5 млн евро в год. В «Ювентусе» его зарплата сильно не вырастет. Но если он хочет стать еще более интересным футболистом, конечно, нужно уезжать в Европу. В Россию всегда успеет вернуться. А так – поживет за границей, прикоснется к местному футболу. Я ведь сам девять лет провел в Европе и не хотел возвращаться, хотя мне предлагали лучшие условия. Там полные стадионы на каждом матче. Ты получаешь удовольствие. А в России играешь при 50 болельщиках в Саранске. Для кого?»

29-летний Кокорин возобновил карьеру нынешней весной, выступая за «Сочи» на правах аренды. В 4 матчах чемпионата России нападающий, права на которого по-прежнему принадлежат «Зениту», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

24-летний Алексей Миранчук в 24 матчах за «Локомотив» в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Пресса сообщала об интересе к атакующему полузащитнику сборной России со стороны итальянских клубов «Ювентуса» и «Милана».