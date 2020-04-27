Сергей Игнашевич: Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что досрочное завершение сезона в ФНЛ будет несправедливым решением.

«Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди.

Формат обсуждаем. В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием четырех-шести команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы - нет? Логично, что либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают.

Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост», - написал Игнашевич в «сторис» своего инстаграма.

Напомним, что «Торпедо» на момент приостановки сезона занимало четвертую строчку в первенстве ФНЛ, уступая за 11 туров до окончания чемпионата три очка лидирующему в турнирной таблице «Ротору».

По итогам видеоконференции РПЛ и РФС было решено, что соревнования в низших лигах (ФНЛ и ПФЛ) возобновляться, скорее всего, не будут. При этом двух лидеров ФНЛ - «Ротор» и «Химки» - могут напрямую допустить в премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием от выступления в ФНЛ могут отказаться «Шинник», «Мордовия» и «Нижний Новгород». «Армавир» уже принял решение не доигрывать сезон. А «Луч» потерял финансирование властей Приморья.