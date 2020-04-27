ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен После возобновления чемпионатов ФИФА предлагает разрешить командам делать пять замен в за матч, чтобы снизить риск получения травм.

В организации полагают, что из-за пандемии коронавируса лиги будут стремиться наверстать упущенное время, а матчи, вероятно, будут проводиться каждые несколько дней, что приведет к дополнительной нагрузке на футболистов.

«Когда соревнования возобновятся, команды, вероятно, столкнутся с перегруженностью календарей и с более высокой частотой проведения матчей, чем обычно. Безопасность игроков является одним из главных приоритетов ФИФА. В этой связи одной из проблем является то, что частота матчей, превышающая обычную, может увеличить риск возможных травм из-за перегрузки игрока.

В свете уникальной проблемы, ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен на усмотрение соответствующего организатора соревнований. В соревнованиях, где в настоящее время разрешено менее пяти замен, каждой команде теперь будет предоставлена ​​возможность использовать до пяти замен во время матча с возможностью дополнительной замены, оставшейся в течение дополнительного времени, где это уместно», - цитирует Sky Sports представитель ФИФА.

Отмечается, что данное предложение ФИФА должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), которое уже изучает данный вопрос и может принять решение уже на этой неделе.