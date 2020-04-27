«Барселона» не будет заставлять своих футболистов возвращаться к игре Футболисты каталонской команды будут иметь свободу выбора, так как клуб ставит их здоровье во главу угла.

Как сообщает Sport.es, «Барселона», учитывая, что на данный момент никто не уверен на 100% в безопасности проведения матчей, предоставит своим игрокам свободный доступ к принятию решения о возвращении к игре.

По информации издания, руководство «Барселоны» осознает, что могло бы обеспечить безопасность своих футболистов на тренировках в своем городе, но есть много сомнений в том, возможно ли это во время проведения домашних и выездных матчах. В связи с нынешним количеством случаев заражения врачи предупредили клуб, что риск слишком высок, поэтому каталонский клуб очень осторожен, когда дело доходит до вопросов о возобновлении чемпионата.

Отмечается ,что в течение этой недели «Барселона» проанализирует ситуацию, после чего будут приняты соответствующие решения, хотя в команде преобладает позиция не играть до тех пор, пока существует любой риск заражения. Вопрос будет поднят на рассмотрение Совета директоров клуба, и вполне вероятно, что на следующей неделе «Барселона» официально объявит о своем решении.