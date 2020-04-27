Вячеслав Колосков: Сегодня в российском футболе нет тренеров равных Семину Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о ситуации вокруг главного тренера «Локомотива».

«С моей точки зрения, сегодня в российском футболе нет тренеров равных Семину. Для меня эта ситуация выглядит странно, но я не знаю всех деталей взаимоотношений между руководителями клуба и тренером», - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» готов подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем, двухлетнее соглашение с которым якобы вступит в силу с 1 июля 2020 года, тогда как контракт нынешнего главного тренера команды Юрия Семина истекает в конце мая.