Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно Чемпионат Аргентины, прерванный из-за коронавируса, не будет возобновлен.

«Мы собираемся закончить турниры», - цитирует Ole президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапию.

Как сообщает издание, ни одна из команд не покинет суперлигу в текущем сезоне.

Отмечается, что квалификация в Кубок Либертадорес и Кубок Южной Америки будет осуществляться согласно текущему положению команд в турнирной таблице.

Добавим, что на момент приостановки чемпионата после 23 туров лидировал «Бока Хуниорс», набравший 48 очков, второе место занимал «Ривер Плейт» (47), тройку лучших замыкал «Велес Сарсфилд» (39).