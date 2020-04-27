Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно

«Мы собираемся закончить турниры», - цитирует Ole президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапию.
Как сообщает издание, ни одна из команд не покинет суперлигу в текущем сезоне.
Отмечается, что квалификация в Кубок Либертадорес и Кубок Южной Америки будет осуществляться согласно текущему положению команд в турнирной таблице.
Добавим, что на момент приостановки чемпионата после 23 туров лидировал «Бока Хуниорс», набравший 48 очков, второе место занимал «Ривер Плейт» (47), тройку лучших замыкал «Велес Сарсфилд» (39).
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