Уткин – о наказании «Крыльями Советов» вратаря Фролова: Дураки в правах не ограничены Спортивный журналист Василий Уткин разобрал инцидент с Евгением Фроловым, которого клуб намеревался оштрафовать за критику правительства РФ.

«Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией, - написал Уткин в своем телеграм-канале. – Если чертов клубный контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты не имеют силы... Но клуб не сделал ошибку, сообщив о штрафе на официальном сайте. Это публиковалось не для болельщиков, это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Текст объяснения идиотский. Но руководство клуба имеет право на такую позицию... Дураки в правах не ограничены».

Напомним, 27 апреля СМИ растиражировали резкие высказывания Фролова о проводимой в стране политике. В частности, вратарь сравнил россиян «с рабами, живущими при крепостном праве». После этого на сайте «Крыльев Советов» появилось заявление о том, что клуб не разделяет позицию Фролова, благодарен руководителям государства и Самарской области за помощь в развитии футбола в регионе и намерен оштрафовать игрока. Впоследствии, правда, слово «штраф» в заявлении было заменено на абстрактное понятие «дисциплинарные санкции».

Позицию Фролова, помимо Уткина, поддержал бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко.