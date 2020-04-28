Украинский футболист поддержал вратаря «Крыльев Советов», наказанного за критику властей РФ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2020 01:31ФутболСергеев Иван

Украинский футболист поддержал вратаря «Крыльев Советов», наказанного за критику властей РФ

Евгений Левченко выступил в защиту Евгения Фролова.

«Фролов в своем интервью сказал все абсолютно правильно, - написал бывший полузащитник сборной Украины в своем твиттере. - Теперь же его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду! Где футбольная общественность, партнеры по команде, друзья? Евгений, мое уважение».

Напомним, ранее 32-летний голкипер «Крыльев» раскритиковал политическое устройство России, сравнив его с крепостным правом. После этого самарский клуб выступил с заявлением о том, что не разделяет мнения Фролова и оштрафует футболиста. Позже слово «штраф» из заявления «Крыльев» исчезло и было заменено на абстрактное понятие «дисциплинарные взыскания».

Когда врачи каждый день за гроши рискуют жизнью, развращенные хоккейные профи делят бюджеты Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о деятелях КХЛ, которые не осознают, что получают из бюджетов незаслуженно большие суммы. 25.04.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Футбол в режиме Zoom. На время или навсегда? Коронавирус заставляет участников спортивных мероприятий находить новые формы общения. Пока они кажутся временными, но так ли это? 26.04.2020 21:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
01:31 Футбол Украинский футболист поддержал вратаря «Крыльев Советов», наказанного за критику властей РФ
01:14 Футбол Абрамович и Моуринью попали в список людей, вызывающих наибольшую антипатию
23:51 Баскетбол НБА отложила открытие тренировочных баз до 8 мая
23:34 Футбол Паулу Фонсека: Хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме»
23:15 Футбол Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно
22:56 Футбол Войцех Щесны: Венгер знал, что я курил
22:35 Футбол Роналду во вторник вернется в Италию
22:19 Футбол Александр Алиев – Милевскому: Можешь подзалететь на золотой мячишко. А кого выбирать?
22:02 Футбол Гендиректор «Авангарда» прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в ФНЛ
21:48 Хоккей Здено Хара: Я все еще хочу играть, если все будет в порядке
21:29 Хоккей Малкин помог нуждающимся детям Питтсбурга купить еду и вещи
21:15 Футбол Игорь Ефремов: Возобновление первенства ФНЛ в предложенные сроки противоречит здравому смыслу
20:59 Футбол Юрий Семин: 18 команд в РПЛ можно будет назвать правильным решением
20:44 Фигурное катание Елизавета Туктамышева: Первое, куда я поеду, когда будет возможность - Бали
20:31 Футбол Вячеслав Колосков: Сегодня в российском футболе нет тренеров равных Семину
20:16 Хоккей Зуб договорился о контракте с «Оттавой»
20:00 Футбол Фабио Капелло: «Реал» - единственная команда Ла Лиги, которая не будет уничтожена коронавирусом
19:46 Футбол «Зенит» окажет финансовую помощь двум больницам Санкт-Петербурга
19:40 Футбол Вадим Евсеев: Надеюсь, доиграем чемпионат, два матча в неделю - нормальный график
19:22 Футбол Футболисты «Арсенала», «Брайтона» и «Вест Хэма» приступили к индивидуальным тренировкам
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 60 человек
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 60 человек
В Тюменской области на 27 апреля выявлено 13 человек заболевших коронавирусом
«Телемедицина — это возможность». Как в Нижнем Тагиле помогают пациентам онлайн
В Хабаровском крае обнаружили коронавирус у новых 33-х человек
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика