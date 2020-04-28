Украинский футболист поддержал вратаря «Крыльев Советов», наказанного за критику властей РФ

«Фролов в своем интервью сказал все абсолютно правильно, - написал бывший полузащитник сборной Украины в своем твиттере. - Теперь же его пытаются оштрафовать за то, что он говорит правду! Где футбольная общественность, партнеры по команде, друзья? Евгений, мое уважение».
Напомним, ранее 32-летний голкипер «Крыльев» раскритиковал политическое устройство России, сравнив его с крепостным правом. После этого самарский клуб выступил с заявлением о том, что не разделяет мнения Фролова и оштрафует футболиста. Позже слово «штраф» из заявления «Крыльев» исчезло и было заменено на абстрактное понятие «дисциплинарные взыскания».
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